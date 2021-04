Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Betriebsunfall mit schwer verletzter Person

Am Donnerstag, 8. April 2021, kam es gegen 07.18 Uhr in der Gutenbergstraße zu einem Betriebsunfall. Ein 19-Jähriger aus Vechta erlitt bei Reparaturarbeiten an einer Maschine Verbrennungen und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn in ein Krankenhaus.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 8. April 2021, kam es gegen 09.15 Uhr am Kreisverkehr der Theodor-Heuss-Straße und Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta wollte von der Theodor-Heuss-Straße in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er einen 32-jährigen Radfahrer aus Vechta, der die Straße am Kreisverkehr überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

