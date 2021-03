Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht

Hilders (ots)

Am Samstagabend, gegem 18:53 Uhr, wurde in Hilders, Thüringer Straße, die dortige Tankstelle überfallen. Der bislang unbekannte Täter bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und ließ sich Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe aushändigen. Anschließend floh er zu Fuß in Richtung Tann/Rhön. Die Angestellte blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 25-35 Jahre alt, ca. 170 - 180 cm groß, schmale Gestalt, war schwarz bekleidet mit schwarzem Kauzenpulli, trug zur Tatzeit eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung und eine weiße Basecap.

Umfangreiche, länderübergreifende Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.

Die Polizei Fulda bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise, insbesondere zu der beschriebenen Person, unter 0661-1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell