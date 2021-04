Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Zwischen Mittwoch, 07. April 2021, 17.00 Uhr und Donnerstag, 08. April 2021, kam es in der Achterhörner Straße zu einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass eine unbekannte Person zwei Hunde auf einem Grundstück an ihrem Zwinger aufsuchte und eine unbekannte Substanz in Form von blauen Kugeln hineingab. Die beiden Hunde zeigten am Donnerstag Vergiftungserscheinungen und wurden in tierärztliche Behandlung geben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

