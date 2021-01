POL-NMS: 210125-2-pdnms Hochwertige E-Bikes nach Einbruchdiebstahl in Neumünster sichergestellt

Polizeidirektion Neumünster

Bereits in der Nacht vom 16.01.21 auf den 17.01.2021 war es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Wasbeker Straße gekommen. Hinweise eines Zeugen ergaben dann, dass sich gestohlene Fahrräder aus dem Einbruch in einer Wohnung in der Christianstraße in Neumünster in einer dortigen Wohnung befinden sollen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des 1. Polizeireviers Neumünster suchten daraufhin die beschriebene Wohnung auf und durchsuchten diese. Bei der Durchsuchung konnten unter anderem drei hochwertige, neue E-Bikes aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden 43 und 50 jährigen Beschuldigte erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verdachtes auf Einbruchdiebstahls.

