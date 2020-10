Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw fing Feuer

53902 Bad Münstereifel-Iversheim (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (2 Uhr) hat in der Straße Unterste Gasse ein Pkw gebrannt. Der im öffentlichen Verkehrsraum parkende Pkw wurde durch das Feuer vollständig beschädigt. Ein Anwohner bemerkte zunächst einen Feuerschein im Bereich der Rücksitzbank, als er ein angrenzendes Wohnhaus in Richtung Arbeitsstätte verlassen wollte. Kurze Zeit später stand der Pkw im Vollbrand. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

