Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tresor gestohlen

53894 Mechernich-Hostel (ots)

Unbekannte stiegen Samstagmorgen zwischen 4.06 und 4.45 Uhr in eine Lagerhalle in der Heiliggasse ein, indem ein Vorhängeschloss am Tor aufgebrochen wurde. Es wurde ein Tresor mit Bargeld und Dokumenten entwendet. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell