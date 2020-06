Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen gesucht

Bückeburg (ots)

(PP) Im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung am vergangenen Samstagabend, werden mögliche Zeugen gebeten, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein 53-jähriger aus Bad Eilsen auf dem Gehweg der Langen Straße in Bückeburg in Höhe des Kaufhauses Schild gegen 23:45 Uhr von mehreren Personen angegriffen und so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung dem Klinikum Schaumburg zugeführt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell