POL-NI: Hoher Promillewert

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Luhden ist gestern um 23.45 Uhr ein schlafender Autofahrer in seinem Pkw von Beamten geweckt worden. Zeugen hatten zuvor der Polizei gemeldet, dass in dem Fahrzeug eine Person liegt, die nicht mehr ansprechbar sei.

Der 25jährige, mit Wohnsitz in Porta Westfalica, wurde u.a. von seinem Arbeitgeber vermisst und musste durch einen Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg verbracht werden, weil die Beamten einen gesundheitsgefährdenden Alkoholwert von 4,0 Promille bei dem Mann gemessen hatten.

Die Fahrzeugschlüssel des Pkw BMW wurden durch die Polizei sichergestellt.

