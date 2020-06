Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Verden und Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Mord an Andrea K - Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus

Nienburg (ots)

(BER)Bei den Ermittlungen im Fall der getöteten Andrae K. setzen Staatsanwaltschaft und Polizei mit einer gemeinsamen Presseerklärung auf weitere mögliche Zeugen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Am 28.04.2020 hatte ein Binnenschiffer den Leichnam der jungen Frau im Bereich des Schleusenkanals an der Weser bei Balge entdeckt. Zum jetzigen Zeitpunkt, insbesondere aufgrund der Obduktionsergebnisse, wissen die Ermittler, dass das Opfer lebend im Schleusenkanal versenkt wurde und ertrank. Die Frau war mit einer Steinplatte beschwert. Derzeit gehen Polizei und Staatsanwaltschaft ca. 30 Hinweisen nach. Vermutlich sind die Täter, mindestens zwei Männer, dem Rotlichtmilieu zuzuordnen. Die Ermittlungsbehörden wenden sich mit diesen speziellen Fragenstellungen an die Öffentlichkeit:

- Wer hat in der Zeit zwischen dem 05.04.2020 und dem 06.04.2020 Beobachtungen am Schleusenkanal gemacht? Auch scheinbar unwichtige Dinge können dabei bedeutsam sein - Interessant für die Ermittler sind auch Beobachtungen von Fahrzeugen, neben NI- Kennzeichen auch Kennzeichen WTM und FRI. - Wer hat Andrea K. in Nienburg oder Umgebung gesehen? - Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort und/oder Wohnort machen? - Wer kann Hinweise auf unerlaubte Prostitution im Bereich Nienburgs geben? Wertvoll sind auch Hinweise aus der Szene. Insbesondere für diesen Personenkreis fügt die Staatsanwaltschaft hinzu, dass Hinweise auch vertraulich entgegengenommen werden können.

Bei der Polizei ist ein Hinweistelefon eingerichtet. Rund um die Uhr: 0172-2628714

Zum Schluss noch einmal: Die Belohnung: Für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, ist eine Belohnung von 5 000 EUR ausgesetzt!

