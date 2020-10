Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Terminabsage

Kreis Euskirchen (ots)

Die Kriminalprävention der Polizei Euskirchen hat aufgrund der aktuellen Pandemielage und der zu erwartenden Entwicklung die nachfolgenden kriminalpräventiven Veranstaltungen abgesagt:

- Gruppenberatungen am 21. und 26.10.2020 - Infostand in der Fußgängerzone Euskirchen am 23.10.2020

Die geplanten Maßnahmen in der 47. Kalenderwoche und die Gruppenberatungen im November/Dezember sind davon noch nicht betroffen.

Im Stadtgebiet Euskirchen wurde der Inzidenzwert von 50 überschritten. Die verschärften Schutzmaßnahmen beinhalten u.a. auch eine Maskenpflicht im Bereich der Fußgängerzone. Bei gleichzeitiger Einhaltung des Mindestabstandes sind Gespräche und Beratungen unter diesen Voraussetzungen kaum möglich und nicht zielführend.

Unsere Kriminalprävention ist für Sie weiterhin erreichbar.

