Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach mutmaßlichem Raub am Holländischen Platz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

In der Nacht zum Samstag wandte sich ein 38-Jähriger aus Kassel in der Holländischen Straße an einen Passanten und bat diesen, die Polizei zu rufen, da er von einer mehrköpfigen Gruppe beraubt worden sei. Das Opfer hatte hierbei blutende Verletzungen erlitten. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern führte nicht mehr zu Erfolg. Nun sind die Ermittler des für Raubstraftaten zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo auf der Suche nach Zeugen.

Wie der 38-Jährige später gegenüber den aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte angab, habe sich die Tat gegen 23:30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus am Holländischen Platz ereignet. Die unbekannten Täter hätten ihn dort niedergeschlagen und sein Handy sowie Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet. Hierbei wurde das Opfer leicht verletzt. Mit ihrer Beute flüchtete die Gruppe anschließend in Richtung Universität, so der 38-Jährige. Es soll sich um sechs bis acht männliche Täter gehandelt haben, von denen bislang keine genauere Beschreibung vorliegt.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

