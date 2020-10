Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sprinter in Brand gesetzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt: Polizei sucht Zeugen in Bettenhausen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Offenbar ein und derselbe unbekannte Täter beschädigte in der Nacht zum Samstag in Bettenhausen mutwillig mehrere Fahrzeuge. Nachdem zunächst im Rastebergweg ein geparkter Mercedes Sprinter in Brand gesetzt wurde, warf der Unbekannte anschließend wenige Straßen entfernt drei abgestellte Motorroller um und beschädigte drei Pkw. Da der Täter von mehreren Zeugen beobachtet wurde, liegt eine Beschreibung von ihm vor. Die Kasseler Polizei erbittet weitere Zeugenhinweise.

Ein Zeitungsausträger hatte gegen 04:15 Uhr in der Nacht die Polizei und die Feuerwehr wegen des brennenden Sprinters im Rastebergweg, nahe des Steinbergwegs, gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Mercedes, der bei ihrem Eintreffen bereits in Flammen stand, zügig gelöscht. Das Fahrzeug war jedoch durch das Feuer im Frontbereich stark beschädigt worden. Den Schaden beziffern die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost auf rund 10.000 Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen gehen die Polizisten davon aus, dass der Sprinter durch den unbekannten Täter vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Auch an einem Nissan, der vor dem Mercedes geparkt war, entstand durch die Hitzeentwicklung ein Schaden von rund 1.500 Euro. Nach dem Brand wurden der Polizei die drei umgeworfenen Roller im Birkhahnweg und anschließend die Sachbeschädigungen im Fasanenweg von Anwohnern gemeldet. Dort hatte der unbekannte Täter drei Pkw beschädigt, indem er einen Spiegel abtrat, eine Heckscheibe einwarf und einen Scheibenwischer abriss. Gegenüber den Polizeibeamten beschrieben die Zeugen einen etwa 25 bis 35 Jahre alten und 1,90 Meter großen Mann mit schlanker Figur und mitteleuropäischen Äußeren, der kurze blonde Haare hatte und eine grüne/khakifarbene West trug. Der Täter flüchtete in Richtung Pfarrstraße, wo sich seine Spur verliert.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell