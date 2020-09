Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Einbeck (ots)

37586 Dassel Gem. Hunnesrück; Sa., 19.09.2020, 22:40 Uhr

Der 19-jährige Fahrzeugführer aus Einbeck fuhr mit seinem Pkw auf der K525 aus Richtung Hunnesrück in Richtung Erichsburg. In einer Kurve geriet er, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und kam nach links von Fahrbahn ab. Dabei verletzte sich ein 28-jähriger Mitfahrer aus einem OT von Einbeck und am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000EUR.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

