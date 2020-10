Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Baunataler Einkaufszentrum: Täter erbeuten Zigaretten und Tresor; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Zu einem Einbruch in ein Baunataler Einkaufszentrum ist es am gestrigen Sonntagabend gekommen. Unbekannte Täter waren gewaltsam über eine Eingangstür in das Gebäude eingebrochen. Dort brachen sie anschließend die Türen eines Tababwarengeschäfts sowie eines Schlüsseldienstes auf und entwendeten offenbar gezielt Zigaretten. Auch einen Tresor hebelten die Einbrecher gewaltsam aus der Verankerung und nahmen ihn mit. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Durch die Auswertung der Sicherheitstechnik des Einkaufszentrums in der Fuldastraße und der Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera lässt sich die Tatzeit inzwischen recht genau eingrenzen. Demnach hatten insgesamt drei maskierte und schwarz gekleidete Täter am gestrigen Abend zwischen 22:00 und 22:10 Uhr agiert. Die Einbrecher, bei denen es sich nach Einschätzung der Ermittler um professional agierende Täter handelte, waren durchweg brachial vorgegangen. Sie brachen neben den Zugangstüren auch Schränke und Schubladen in den beiden Geschäften auf und durchsuchten diese. Über die aufgebrochene Eingangstür traten sie dann wieder die Flucht nach draußen an, wo sie ihre Beute in einen Pkw luden und davonfuhren.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell