Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes Oldtimer gestohlen

Heinsberg-Kempen (ots)

Ein creme-weißer Mercedes Oldtimer, mit HS-Kennzeichen, wurde am 17. November (Sonntag), zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr, aus einer Garage an der Oberstraße entwendet. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat West der Polizei in Geilenkirchen zu melden.

