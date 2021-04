Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand eines alten Bürogebäudes

Am Freitag, den 09. April 2021, kam es in der Zeit zwischen 06.35 Uhr und 07.35 Uhr innerhalb eines teilweise bereits abgerissenen Bürogebäudes am Ziegeleiweg aus bislang unbekannter Ursache zu einem Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Gehlenberg rückte mit 1 Einsatzfahrzeugen und 120 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Tel.-Nr.: (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 08. April 2021, 12.00 Uhr, und Freitag, den 09. April 2021, 04.35 Uhr, wurde ein an der Spreestraße aufgestellter Altkleidercontainer gewaltsam geöffnet. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Tel.-Nr.: (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

