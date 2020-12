Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dreister Diebstahl einer Weihnachtsmannfigur

BaumholderBaumholder (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 17.12.20, auf Freitag, 18.12.20, wurde in der Bahnhofstraße in Baumholder von einem unbekannten Täter eine ca. ein Meter große Weihnachtsmannfigur aus Blech gestohlen. Die Weihnachtsmannfigur stand direkt vor der Haustür des fassungslosen Eigentümers. Eine weitere Weihnachtsmannfigur wurde von dem Täter nicht mitgenommen. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizeiinspektion Baumholder unter Tel.: 06783/9910

