Polizei Duisburg

POL-DU: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Verursacher pustet 2,64 Promille

Duisburg-AldenradeDuisburg-Aldenrade (ots)

Am 25.12.2020, gegen 23:30 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Duisburg-Aldenrade an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Kurfürstenstraße. Ein 26-jähriger Mann fuhr mit einem Opel von der Kurfürstenstraße in den Kreuzungsbereich zur Friedrich-Ebert-Straße während die Ampel rot zeigte. Im Kreuzungsbereich traf er den Mercedes eines 24-jährigen Mannes, der die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Norden fuhr und drückte diesen in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Ford eines 25-jährigen Mannes kollidierte. Es enstand hoher Sachschaden. Der 24-jährige Fahrer des Mercedes und sein Beifahrer mussten örtlichen Krankenhäusern zugeführt werden. Der Beifahrer musste stationär aufgenommen werden. Lebensgefahr besteht zur Zeit nicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 26-jährigen Verursacher ergab einen Wert von 2,64 Promille. Der Kreuzungsbereich wurde für die Unfallaufnahme längere Zeit gesperrt. Der Führerschein und der PKW des Verursachers wurde sichergestellt. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

