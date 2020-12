POL-DU: Alt-Hamborn: Zeugin erwischt Rollerdiebe

Polizei Duisburg

Eine Zeugin hat am Dienstagnachmittag (22. Dezember, 16:30 Uhr) beobachtet, wie sich zwei Verdächtige an der Kampstraße an einem Roller zu schaffen machten. Sie informierte die Polizei. Die Beamten konnten den 14- und den 18-Jährigen in der Nähe ausmachen: Sie hatten neben Fahrzeugteilen des Zweirades auch Werkzeuge und ein Tütchen Cannabis dabei. Die Polizisten stellten diese Sachen sowie den Roller sicher. Neben diesen Sachen stellten die Polizisten auch den Roller sicher - dieser soll bereits am Morgen gestohlen worden sein. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 14-Jährige wurde an seine Mutter übergeben. Der Ältere durfte nach seiner Vernehmung bei der Polizei wieder gehen.

