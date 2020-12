Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

DuisburgDuisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (22. Dezember, gegen 17 Uhr) sind an der Wanheimerstraße ein VW Golf und eine Straßenbahn kollidiert. Der Mann im Golf übersah die Straßenbahn offensichtlich beim Linksabbiegen in die Grunewaldstraße. Der 58-jährige VW-Fahrer erlitt eine leichte Verletzung, die vor Ort von dem Team eines Rettungswagens behandelt wurde. Die Kreuzung blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

