Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Teures Mountainbike gestohlen

Melle (ots)

Am Montagmittag wurde auf dem Wandparkplatz am Weberhaus ein teures und auffälliges Mountainbike gestohlen. Das grüngelbe ("lime") Fahrrad der Marke MITECH, Modell T1, wurde vom Eigentümer gegen 12 Uhr an eine Infotafel gekettet und war eine Stunde später bereits vom Täter mitgenommen worden. Lediglich das aufgebrochene Schloss ließ der Unbekannte zurück. Neben seiner Farbe fällt das Fahrrades dadurch auf, dass der Nabendynamo, der Scheinwerfer, die Pedale und das Pinion-Getreibe blau eloxiert sind. Zudem hat das Bike statt einer Kette einen Riemenantrieb. Hinweise zum Verbleib des fast 5.000 Euro teuren MTB nimmt die Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422-920600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell