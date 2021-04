Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 10.04.21 bis 11.04.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall- Am 10.04.2021; 14:50 Uhr, kommt es in Vechta, Dornierstraße/ Vechtaer Marsch zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Goldenstedt befährt die Dornierstraße in Richtung Vechtaer Marsch und kollidiert an der Einmündung mit dem einbiegenden PKW eines 63-jährigen aus Vechta. Beide Fahrzeuge werden leicht beschädigt. Zeugen des Vorfalles, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Bakum Am Samstag, 10.04.2021, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Harmer Straße. An der Kreuzung L843/ beabsichtigte er diese zu überqueren und weiter in Fahrtrichtung Dinklage zu fahren. Dabei missachtet er aus ungeklärter Ursache das führ ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 61-jährigen Cloppenburgers, der die L843 in Fahrtrichtung Vechta befuhr. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Cloppenburger wurde zudem leicht verletzt und dem Krankenhaus zugeführt.

Verkehrsunfall in Vechta

Am 10.04.21 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße. Diese befuhr ein 20 jähriger Bakumer aus Goldenstedt kommend in Richtung Vechta mit seinem PKW VW Lupo. Der Kreisverkehr Telbrake / Holzhausen wurde von dem jungen Mann zu spät bemerkt, so dass er diesen überfuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 EUR am PKW und dem Kreisverkehr.

