Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autofahrer missachtet Vorfahrt (11.10.2020)

Konstanz (ots)

Leicht verletzt wurde ein 30-jähriger Rennrad-Fahrer am Sonntagmorgen gegen 09.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Döbeleplatz/Zur Laube. Ein 51-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt des entgegenkommenden Radfahrers und kollidierte mit diesem. An dem Rennrad entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro, der Mercedes wurde in Höhe von etwa 500 Euro beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell