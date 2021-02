Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pedelecfahrerin von Pkw angefahren, leicht verletzt

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Donnerstag, 18.02.21, gegen 12.10 Uhr, die Clara-Immerwahr-Straße in Richtung Wiesentalstraße. Beim Abbiegen nach links in die Straße Ob der Gaß übersah er wohl eine bevorrechtigte Pedelecfahrerin, welche in gleicher Richtung auf dem Geh- und Radweg in der Clara-Immerwahr-Straße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Die Pedelecfahrerin wurde leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 2.000 EUR.

