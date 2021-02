Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Welmlingen - Brand einer Transformatorenstation; Stromausfall

Am Freitag, 19.02.21, gegen 10.10 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in Welmlingen ein Trafohäuschen brennen würde. Auch würde man kleinere Explosionen wahrnehmen. Die Mitarbeiter einer angrenzenden Firma wurden vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Eine technische Ursache dürfte für den Brand verantwortlich gewesen sein. Über die Schadenshöhe liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Es wurde niemand verletzt. Durch den Brand kam es in Welmlingen kurzzeitig zu einem Stromausfall.

