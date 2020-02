Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Festnahme auf der Autobahn - 23-Jähriger muss für 250 Tage in Haft

Bad Gottleuba (ots)

Am Sonntag, dem 23. Februar 2020, kontrollierten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, die Insassen eines grenzüberschreitenden Linienbusses. Bei einem 23-jährigen Rumänen stellte sich heraus, dass er wegen Urkundenfälschung und Betruges in fünf Fällen, zu einer Geldstrafe von insgesamt 6250,00,- Euro ausgeschrieben war. Diese Geldstrafe konnte er vor Ort nicht begleichen, weshalb er jetzt eine 250 tägige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis in Dresden verbüßt.

Ebenfalls am Sonntag wurde ein 44-jähriger bulgarischer Insasse eines Kleintransporters festgenommen. Aufgrund einer Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls und der nicht bezahlten Geldstrafe in Höhe von 2262,88 Euro, wurde er zur hiesigen Dienststelle gebracht, wo er die noch offene Geldstrafe bezahlte.

Am darauffolgenden Tag (24. Februar 2020), führten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel eine Kontrolle auf der BAB 17 durch. Ein 30-jähriger Ukrainer, der auf dem Weg von Prag nach Dresden war, war zur einer Geldstrafe von 275,00 Euro wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ausgeschrieben. Diese konnte er vor Ort begleichen und somit weiterreisen.

Ein 25-jähriger Bulgare, wurde am 25. Februar auf dem Parkplatz "Am Heidenholz" auf dem Weg von Dresden nach Prag überprüft. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Geldstrafe von 1128,66 Euro verurteilt wurde. Die Zahlung der Geldstrafe konnte er nicht begleichen, weshalb er jetzt eine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Martin Ebermann

Telefon: 03 50 23 - 676 505

E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell