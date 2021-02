Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fußgänger wird von Pkw erfasst - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein Fußgänger musste ins Krankenhaus, nachdem er am Donnerstagmorgen, 18.02.2021, in Wehr von einem Pkw erfasst worden war. Gegen 07:15 Uhr hatte der 70-jährige Fußgänger den Einmündungsbereich der Wasenstraße zur Wehratalstraße hin überquert. Ein herannahender 62 Jahre alter Autofahrer hatte den Fußgänger zu spät wahrgenommen und diesen mit seinem Toyota noch leicht touchiert. Der Fußgänger stürzte auf den Asphalt und zog sich dabei eine Frakturverletzung an der Hand zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam er in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand keiner.

