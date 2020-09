Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Feuer in Westrup: Polizei findet keine Hinweise auf Brandstiftung und schließt Ermittlungen ab

Stemwede (ots)

Nach dem Brand eines ehemaligen Bauernhauses in Westrup in der Nacht zu Dienstag haben Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Die Ermittler haben keinerlei Hinweise für eine Brandlegung und somit für ein strafbares Verhalten gefunden.

Vielmehr halten die Beamten eine technische Ursache für die Entstehung des Feuers für denkbar. Allerdings war eine umfängliche Untersuchung der Brandstelle aufgrund der akuten Einsturzgefahr in der Brandruine nicht möglich. So stürzte während der Begutachtung eine Decke ein und auch die Giebelwände wackelten bedenklich, so die Polizei.

Die noch in der Nacht von den Beamten beschlagnahmte Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Ermittlungen wieder freigegeben. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf gut eine halbe Million Euro.

