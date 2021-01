Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Auflösung einer Geburtstagsfeier in Lemwerder +++ Unfall nach Sekundenschlaf +++ Verkehrsunfallflucht in Brake -Zeugenaufruf-

Am Freitag, 22.01.2021, ging gegen 22:15 Uhr bei der Polizei Brake ein Hinweis auf eine lautstarke Geburtstagsfeier mit mehreren Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Ritzenbütteler Straße in Lemwerder ein. Vor Ort konnten sechs Personen aus verschiedenen Haushalten festgestellt werden, die gemeinsam unter Missachtung der bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen feierten. Die Geburtstagsfeier wurde aufgelöst und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen 03:00 Uhr kam es auf der Popkenhöger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriger mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße 211 in Richtung Ovelgönne fahrend, von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrszeichen überfuhr und schließlich in einem wasserführenden Graben zum Stillstand kam. Dabei wurde der PKW komplett zerstört. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstsändig aus seinem Fahrzeug befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Der Pkw, an dem ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro entstand, musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Als ursächlich für den Verkehrsunfall ist ein Sekundenschlaf anzunehmen, der den Fahrzeugführer übermannt hat. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 22.01.2021, 20:00 Uhr und Samstag, 23.01.2021, 09:00 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer einen weißen Transporter, welcher in der Ammerländer Straße ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. Nach dem Unfall entfernt sich der Verursacher unerkannt vom Unfallort. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Ammerländer Straße diesbezüglich etwas gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Brake (Tel. 04401 9350) in Verbindung zu setzen.

