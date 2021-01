Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 21. Januar 2021, 10:30 Uhr, wurde ein Dreirad für körperlich beeinträchtigte Personen bei einem Verkehrsunfall beschädigt.

Ein 32-jähriger Nordenhamer befuhr mit diesem Dreirad die Hansingstraße in Richtung Stadtmitte und wurde kurz vor der Einmündung zur Bahnhofstraße von einem schwarzen Pkw überholt. Da der Fahrer des Pkws zu früh nach rechts einscherte, musste der 32-Jährige mit seinem Dreirad eine Vollbremsung durchführen. Andernfalls wäre es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen. Der Pkw-Fahrer bog im Anschluss nach links in die Bahnhofstraße ab und entfernte sich in Richtung Atens.

Beim Wiederanfahren bemerkte der 32-Jährige dann, dass das Treten schwerfälliger war. Eine Überprüfung ergab, dass der Antrieb des Dreirades beschädigt wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den schwarzen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

