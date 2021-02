Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Verkehrsunfall; von Fahrbahn abgekommen; Frau leicht verletzt

Am Mittwoch, 17.02.21, gegen 06.30 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Pkw die Kreisstraße 6346 von Weitenau kommend in Richtung Steinen. Aufgrund einer teilweisen vereisten Fahrbahn kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Hang. Durch die Schräglage drehte sich der Pkw auf das Dach und kam so zum Stillstand. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro (Totalschaden).

