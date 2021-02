Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Taschen aus Handwerkerauto gestohlen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.02.21, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr, wurden in Tumringen, Am Kirchberg, aus einem nicht verschlossenen Handwerkerfahrzeug zwei Taschen gestohlen, während die Handwerker an einer nahegelegenen Baustelle tätig waren. In den Taschen befanden sich die Geldbörsen sowie Bargeld und die Identitätspapiere der Handwerker.

