Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Fast-Food-Restaurant - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Gewaltsam wurde das Drive-In Fenster eines Fast-Food-Restaurants in der Schildgasse am Mittwoch, 17.02.2021 um 21.10 Uhr aufgebrochen. Der Täter entwendete eine hinter der Scheibe befindliche Spendenkasse und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Dies konnte durch einen anwesenden Mitarbeiter beobachtet werden. Der Einbrecher war zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte ein 3-Tages-Bart und dunkle Haare. Er trug eine schwarze Kaputzenjacke. Bei der Tatausführung hat sich der Einbrecher vermutlich an der Hand verletzt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

