Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Einbruch in eine Bäckerei-Filiale

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend, 17.02.2021, bis Donnerstagmorgen wurde in eine Bäckerei-Filiale in der Hauptstraße in Herbolzheim eingebrochen.

Die bislang unbekannte Täterschaft erlangte durch Aufhebeln der Tür Zutritt zu der Räumlichkeit. Ein Tresor, in dem sich eine unbekannte Menge Bargeld befand, wurde entwendet.

Etwaige Zeugen des Einbruches mit möglichen Hinweisen auf die Täterschaft werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell