POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Drei Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Drei Fahrzeuge wurden am Montag, 15.02.2021, zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr, in der Trottengasse zerkratzt. Die drei Fahrzeuge waren hintereinander am Straßenrand abgestellt. Bei allen Autos war die Fahrerseite betroffen. Vermutlich wurde der Schaden beim Vorbeilaufen mit einem Gegenstand verursacht. Gegen 21.30 Uhr sind einer der Geschädigten lärmende Jugendliche an der Örtlichkeit aufgefallen. Ob diese mit der Sachbeschädigung etwas zu tun haben, ist ungewiss. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Tiengen (07741/8316-0) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

