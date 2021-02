Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Mit dem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und zwischen Bäumen stecken geblieben

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 16.02.21, gegen 19.45 Uhr die Landstraße 132 von Sehringen in Richtung Sitzenkirch. In einer Linkskurve kam der Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Abkommen von der Fahrbahn hob der Pkw leicht ab, schlug in das Erdreich ein, ehe er zwischen zwei Bäumen stecken blieb. Ein Ersthelfer konnte den Fahrer aus dem Pkw befreien. Der verletzte Pkw-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte beim Pkw-Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkomattest ergab einen Wert von über 2 Promille. Es folgte eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme der Fahrerlaubnis. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro (Totalschaden). Der Pkw musste geborgen und abgeschleppt werden. Die Landstraße war deshalb längere Zeit gesperrt. Die Feuerwehr war mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort.

