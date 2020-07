Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau begrabscht und weggerannt

Kaiserslautern (ots)

Weil sie von einem Mann sexuell belästigt wurde, hat eine junge Frau aus dem Stadtgebiet am Dienstag bei der Polizei Anzeige erstattet. Wie die 21-Jährige mitteilte, war sie nachts kurz vor 2 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg, als sich der Unbekannte in der Apfelstraße von hinten näherte. Im Vorbeilaufen habe er ihr an den Po gegriffen - dann sei er weggerannt.

Über den Täter konnte die junge Frau lediglich sagen, dass er ungefähr 20 bis 25 Jahre alt, dunkelhäutig und sehr korpulent sei. Zur Tatzeit trug der Mann eine Jeansjacke und eine weiße Kappe.

Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, oder denen der Mann an anderer Stelle ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell