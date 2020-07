Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Zehnjähriger rennt vors Auto

Kaiserslautern (ots)

Ein zehnjähriger Junge ist am Dienstagabend in der Mainzer Straße bei einem Unfall verletzt worden. Das Kind rannte plötzlich auf die Anliegerstraße, die neben der stadtauswärts führenden Fahrbahn verläuft. Der Junge wurde dabei von einem Auto erfasst und verletzt. Die schwangere Mutter eilte ihrem Kind zur Hilfe. Sie stieß dabei gegen den bereits stehenden Wagen. Das Kind kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum. Die Mutter wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden. |erf

