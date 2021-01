Polizei Mettmann

POL-ME: Abbiegeunfall am Hochdahler Markt - Erkrath - 2101071

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstag (19. Januar 2021) kam es am Hochdahler Markt in Erkrath-Hochdahl zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Das war geschehen:

Gegen 9:45 Uhr war eine 37-jährige Erkratherin mit ihrem VW Fox über die Sedentaler Straße gefahren. Am Hochdahler Markt beabsichtigte die Frau, nach links in die Beckhauser Straße abzubiegen. Dabei übersah sie beim Abbiegen einen ihr entgegenkommenden Smart einer vorfahrtberechtigten 52-jährigen Erkratherin.

Die beiden Autos stießen frontal zusammen und wurden im jeweiligen Frontbereich beschädigt. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte 52-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Die 37-Jährige verblieb unverletzt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf eine Summe von etwa 10.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell