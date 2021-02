Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Drogen und gestohlenes Fahrrad bei Personenkontrolle sichergestellt

Freiburg (ots)

Gottenheim - Bereits am Samstag, den 23.01.2021, um 21:30 Uhr, wurden eine männliche und eine weibliche Person, in der Hauptstraße in Gottenheim, einer Kontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrollmaßnahmen konnten diverse strafrechtlich relevante Gegenstände beschlagnahmt werden. Bei dem 47-Jährigen wurden Kokain, Amphetamin, Cannabis, Heroin sowie eine Feinwaage aufgefunden. Ferner führte der Beschuldigte einen Teleskopschlagstock sowie einen mutmaßlich totalgefälschten Führerschein mit sich. Zusätzlich wurde ein hochwertiges E-Bike im Wert von ca. 2.500 Euro sichergestellt. Bei der 33-Jährigen wurde ein Einhandmesser aufgefunden.

Der rechtmäßige Besitzer des E-Bikes konnte durch die Polizeibeamten ermittelt werden. Er konnte sein Elektrobike am 17.02.2021 freudig in Empfang nehmen.

Die beiden Beschuldigten gelangten zur Anzeige wegen des Handels mit Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung, Eigentumsdelikten sowie Verstößen gegen das Waffengesetz und die Corona-Verordnung.

