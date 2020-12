Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Ladendiebstahl mit Täterfestnahme

KirchenKirchen (ots)

Am 10.12.2020, gegen 14:30 Uhr erhielt die hiesigen Dienststelle Mitteilung über einen Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Kirchen. Der 35-jährige Tatverdächtigte konnte im Bereich des Kundenparkplatzes festgenommen werden. Der Mann war den Beamten bereits aus anderem delinquentem Verhalten im Bereich der Eigentumskriminalität bekannt. Es wurde eine Strafverfahren eingeleitet. Er hatte Waren im Wert von ca. 50EUR in seinem mitgeführten Rucksack versteckt.

