Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden; Unfallverursacher flüchtet

BrachbachBrachbach (ots)

Am 10.12.2020, gegen 07:10 Uhr befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw BMW die B 62 aus Kirchen kommend in Richtung Mudersbach. Im Verlauf einer Kurve kam dem Fahrer ein Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen, so dass ein Ausweichen nach rechts erforderlich wurde. Der Pkw touchierte anschließend die Schutzplanke und wurde dabei erheblich beschädigt; Sachschaden ca. 10.000EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Beteiligung zu ermöglichen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden.

