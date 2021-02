Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Einbruch in Geschäftshaus

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Geschäftshaus kam es in der Nacht zum Donnerstag, 17.02.2021, in Dogern. Der oder die Einbrecher verschafften sich über ein Kellerfenster Zugang zu dem Haus in der Kirchstraße. Sie durchsuchten den Keller und die Geschäftsräume. Sie erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag und mehrere Schlüssel. Die Tatzeit lag genau zwischen Mittwoch, 20:15 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt (Kontakt 07751 8316-531).

