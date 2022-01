Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen beschädigt Vordach

Zeugen gesucht (04.01.2022)

St. Georgen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 3. Januar, und Dienstag, 4. Januar, hat ein Lastwagen eine Werbebande eines Zeitungsverlages auf der Gerwigstraße beschädigt. Ein Unbekannter stieß mit einem Laster gegen eine in rund drei Metern Höhe angebrachte Werbebande an einem Gebäudevordach. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, in Verbindung zu setzen.

