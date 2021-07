Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenhinweis- Polizei beendet Alkoholfahrt, LK MSE

PHR Waren (ots)

Nach einem Zeugenhinweis haben die Polizeibeamten des PHR Waren die Schlangenlinienfahrt einer augenscheinlich betrunkenen Autofahrerin beendet. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Frau gegen 14:50 Uhr mit ihrem Fahrzeug die B 192 aus Richtung Penzlin kommend in Richtung Möllenhagen. Nachdem das amtliche Kennzeichen den Beamten bekannt war konnte die Fahrerin an der Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Kontrolle der 60-jährigen Fahrerin wurde durch die Polizeibeamten Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Im weiteren Verlauf wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe durchgeführt. Zudem erstattete die Polizei Anzeige gegen die Fahrerin wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs.Der Führerschein wurde sichergestellt.Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt wird die Kriminalpolizei übernehmen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

