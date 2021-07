Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Mähdreschers - hoher Schaden

PHR Anklam (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 16:10 Uhr kam es zwischen den Ortslagen Müggendorf und Alt Teterin zum Brand eines Mähdreschers. Die Erntemaschine war während der Arbeiten auf dem Feld in Brand geraten. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Feuer aus und der Mähdrescher stand in Flammen. Umgehend wurde die Feuerwehr und die Polizei informiert. Der Fahrzeugführer und zugleich Eigentümer bemerkte die Rauchentwicklung rechtzeitig und wurde nicht verletzt. Die umliegenden Feuerwehren Neuenkirchen, Spantekow, Drewelow und Japenzin waren mit 25 Kameraden im Löscheinsatz und konnten den Brand löschen. Die Ackerfläche wurde lediglich geringfügig im angrenzenden Bereich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500.000 Euro. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen, welcher ursächlich für den Brand ist. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

