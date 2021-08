Polizei Hagen

POL-HA: 37-Jähriger randaliert in der Innenstadt und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (05.08.2021) nahmen Polizeibeamte in der Innenstadt einen Randalierer in Gewahrsam, der ihnen während einer Streifenfahrt durch sein aggressives Verhalten auffiel. Gegen 03.45 Uhr befuhren die Beamten die Karl-Marx-Straße in Richtung der Bahnhofstraße. Dort fiel ihnen der 37-jährige Mann auf, der auf der Fahrbahn herum lief und gegen mehrere Pfosten trat. Als sie ihn im Rahmen eine Personenkontrolle ansprachen, reagierte er sofort aggressiv und zeigte sich nicht kooperativ. Beim Öffnen seiner Jacke und Hervorholen seines Ausweises fielen kleine Plastiktütchen auf den Gehweg. In denen befanden sich offensichtlich Drogenreste. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde der augenscheinlich alkoholisierte Mann zunehmend aggressiver. Da er sich nicht beruhigen ließ und die Polizisten davon ausgehen mussten, dass er in diesem Zustand Straftaten begehen könnte, nahmen sie den 37-Jährigen in Gewahrsam. (sen)

