POL-HA: Handtaschenklau bei Kühlschranklieferung

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (03.08.2021) erhielt ein 23-Jähriger gegen 11:00 Uhr in der Lippestraße eine Lieferung von einer Spedition. Ein Kühlschrank sollte in seine Wohnung getragen werden. Zwei Männer hoben das schwere Gerät in die Wohnung, während ein dritter sich im Flur der Wohnung aufhielt. Als der Kühlschrank abgestellt war, hatten es alle drei Mitarbeiter sehr eilig, die Wohnung wieder zu verlassen. Wenig später fiel dem Hagener auf, dass seine Tasche samt Portemonnaie fehlte. Er informierte die Polizei. Zirka eine Stunde später hielt eine Streifenwagenbesatzung den Lieferwagen in Wehringhausen an. Die Geldbörse konnten die Beamten nicht auffinden. Die Polizisten nahmen die Personalien der drei Insassen auf und legten eine Anzeige vor. Die Kripo prüft jetzt, ob die Männer für den Diebstahl in Betracht kommen. (hir)

