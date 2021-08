Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger begeht unter Drogeneinfluss Verkehrsverstoß

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht von Dienstag (03.08.2021) auf Mittwoch (04.08.2021) stellte eine Polizeistreife in Haspe bei einem 21-jährigen Autofahrer einen Verkehrsverstoß fest und fand heraus, dass dieser sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Gegen 01:00 Uhr befuhren die Beamten im Rahmen einer Streifenfahrt die Kölner Straße an der Ecke zur Tückingstraße. Dort fiel ihnen der graue Mitsubishi des 21-jährigen auf, der verbotswidrig über eine Sperrfläche fuhr. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle fiel ihnen auf, dass der Autofahrer sehr redselig und nervös war. Außerdem stellten sie körperliche Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Ein Drogenvortest zeigte Rückstände des Wirkstoffs THC in seinem Körper an. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten zeigten den 21-Jährigen wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Rauschmitteleinfluss an und untersagten ihm die Weiterfahrt. (sen)

