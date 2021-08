Polizei Hagen

POL-HA: 30-Jähriger wird in der Innenstadt unvermittelt von hinten angegriffen

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht von Dienstag (03.08.2021) auf Mittwoch (04.08.2021) griff ein 38-jähriger Hagener in der Innenstadt einen 30-jährigen Mann unvermittelt von hinten an und trat anschließend auf ihn ein. Gegen 00.00 Uhr war der 30-Jährige, zusammen mit seiner 38-jährigen Lebensgefährtin, im Bereich der Schürmannstraße zu Fuß unterwegs und auf dem Weg nach Hause. Plötzlich schlug ihn der 38-jährige Täter von hinten, wodurch er stürzte. Als er auf dem Gehweg lag, trat der Angreifer dann noch auf ihn ein und ging anschließend weg. Die 38-Jährige Lebensgefährtin des angegriffenen Mannes sagte den Beamten, dass es sich bei dem Täter um ihren Ex-Partner handelt. Dieser konnte durch weitere Polizisten im Bereich der Rembergstraße angetroffen werden. Er verhielt sich aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1 Promille. Die Beamten nahmen den Hagener in Gewahrsam. Der 30-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Wegen der gefährlichen Körperverletzung leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

